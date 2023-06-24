Агент Малкома и Клаудиньо ответил, останутся ли бразильцы в «Зените»

Гильерме Миранда, агент нескольких бразильских футболистов «Зенита», рассказал о будущем своих клиентов.

Он представляет интересы Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса.

«Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», – заверил агент.