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    • Агент Малкома и Клаудиньо ответил, останутся ли бразильцы в «Зените»

    Агент Малкома и Клаудиньо ответил, останутся ли бразильцы в «Зените»

    Гильерме Миранда, агент нескольких бразильских футболистов «Зенита», рассказал о будущем своих клиентов.

    Он представляет интересы Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса.

    «Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», – заверил агент.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19038

      ilichkadr 22 минуты назад

      Достали уже всем и вся отвечать останутся или сбегут. Кто захотел, тот свалил.

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