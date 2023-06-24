Агент Малкома и Клаудиньо ответил, останутся ли бразильцы в «Зените»

Достали уже всем и вся отвечать останутся или сбегут. Кто захотел, тот свалил.
Гильерме Миранда, агент нескольких бразильских футболистов «Зенита», рассказал о будущем своих клиентов.
Он представляет интересы Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса.
«Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», – заверил агент.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.