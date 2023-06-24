Ловрен – о Дзюбе: «Артем реально сумасшедший – есть истории, но я не могу их рассказывать»

Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Я даже не знаю... Не знаю, есть ли что-то... Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чем проблема.

Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех.

Потому что Артем иногда реально сумасшедший», – заявил хорват.