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    • Ловрен – о Дзюбе: «Артем реально сумасшедший – есть истории, но я не могу их рассказывать»

    Ловрен – о Дзюбе: «Артем реально сумасшедший – есть истории, но я не могу их рассказывать»

    Экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

    «Я даже не знаю... Не знаю, есть ли что-то... Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чем проблема.

    Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех.

    Потому что Артем иногда реально сумасшедший», – заявил хорват.

    • Ловрен и Дзюба вместе выступали за «Зенит» с 2020 по 2022 год.
    • Сейчас защитник играет за «Лион», нападающий – за «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4311

      Ziklop 1 час назад

      сумасшедшего надо в дурке держать!

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