Мостовой назвал самого техничного игрока РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал Малкома самым техничным игроком РПЛ.

«Малком – самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.

По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не на таком высоком уровне, как у бразильца.

Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», – сказал Мостовой.