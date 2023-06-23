Мостовой назвал самого техничного игрока РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал Малкома самым техничным игроком РПЛ.
«Малком – самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.
По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не на таком высоком уровне, как у бразильца.
Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», – сказал Мостовой.
- Ранее сообщалось, что на Малкома претендует «Ювентус».
- Бразилец был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.