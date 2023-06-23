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    Мостовой назвал самого техничного игрока РПЛ

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал Малкома самым техничным игроком РПЛ.

    «Малком – самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.

    По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не на таком высоком уровне, как у бразильца.

    Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», – сказал Мостовой.

    • Ранее сообщалось, что на Малкома претендует «Ювентус».
    • Бразилец был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.06.2023 23:15
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1687554539
    Промеса на фоне говна не отличишь от говна. :)))
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    ologreds
    1694980850
    numo700198
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