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    • «Зенит» собирается подписать еще одного бразильца – его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы

    «Зенит» собирается подписать еще одного бразильца – его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы

    «Зенит» желает приобрести полузащитника «Коринтианс» Педро дос Сантоса.

    У петербуржцев есть приоритетное право выкупа 17-летнего бразильца. Клуб может заплатить 17 миллионов евро.

    В конце недели представители «Зенита» встретятся с семьей и агентами футболиста.

    • Педро интересуются многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
    • Бразилец сможет перейти в «Зенит» не раньше лета 2024 года, когда ему исполнится 18.

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    Источник: Radio Itatiaia

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +117

      врете вы все 1 час назад

      Станет ли Педро подписывать контракт, узнав что Зенит не будет играть в еврокубках ?Будет ли Педро согласен играть во "внутреннем лягушатнике", учитывая что --"его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы" ?

      0
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      Рейтинг: +277

      JIEGEHDA > врете вы все 39 минут назад

      Действовать надо с умом . Переход в такие топ клубы не гарантирует тебе место в основе. А значит надо терпеть ждать и возможно и вовсе момент не наступит . Зенит не Химки , у многих на виду . Там ведь играют реально хорошие игроки по крайней мере по меркам РПЛ топ игроки. А значит и видимость будет а место в составе Зенита добиться легче да и играть в РПЛ и делать стату легче )) Зенит в таком случае просто трамплин :)

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      Рейтинг: +117

      врете вы все > JIEGEHDA 19 минут назад

      А значит надо терпеть ждать====
      Станет ли Педро терпеть и ждать ? И нахрена ему это надо, когда --"его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы" ?
      У Педро уже это есть ----"Зенит в таком случае просто трамплин"

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      Рейтинг: +1676

      Болотоход 1 час назад

      ПЭЭДРО!!! ОРУ!!!

      Мало помойке все.

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      Рейтинг: +2334

      jek718875 1 час назад

      Скоро Зина будет бронировать бразильцев из детсада

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      Рейтинг: +5449

      Питерский князь > jek718875 2 минуты назад

      Отличная идея.
      А срамтак будет набирать игроков по справкам. Ну знаешь такие справки и мест лишения свободы.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +34699

      VVM1964 2 часа назад

      А не перейти ли Зениту в бразильский чемпионат ???)))

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      Рейтинг: +5449

      Питерский князь > VVM1964 50 секунд назад

      А не сняться ли вам с чемпионата?
      :)))

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