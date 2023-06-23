«Зенит» собирается подписать еще одного бразильца – его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы

«Зенит» желает приобрести полузащитника «Коринтианс» Педро дос Сантоса.

У петербуржцев есть приоритетное право выкупа 17-летнего бразильца. Клуб может заплатить 17 миллионов евро.

В конце недели представители «Зенита» встретятся с семьей и агентами футболиста.