«Зенит» собирается подписать еще одного бразильца – его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы

Станет ли Педро подписывать контракт, узнав что Зенит не будет играть в еврокубках ?Будет ли Педро согласен играть во "внутреннем лягушатнике", учитывая что --"его хотят «Боруссия», «Ньюкасл» и другие клубы" ?
«Зенит» желает приобрести полузащитника «Коринтианс» Педро дос Сантоса.
У петербуржцев есть приоритетное право выкупа 17-летнего бразильца. Клуб может заплатить 17 миллионов евро.
В конце недели представители «Зенита» встретятся с семьей и агентами футболиста.
- Педро интересуются многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- Бразилец сможет перейти в «Зенит» не раньше лета 2024 года, когда ему исполнится 18.