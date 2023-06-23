Геррейру объяснил, почему перешел в «Баварию» из «Боруссию» Д

Рафаэль Геррейру прокомментировал переход в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в статусе свободного агента.

«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот большой клуб.

К тому же я очень уважаю Томаса Тухеля со времен нашей совместной работы в «Боруссии», – сказал Геррейру.