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    • Геррейру объяснил, почему перешел в «Баварию» из «Боруссию» Д

    Геррейру объяснил, почему перешел в «Баварию» из «Боруссию» Д

    Рафаэль Геррейру прокомментировал переход в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в статусе свободного агента.

    «Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот большой клуб.

    К тому же я очень уважаю Томаса Тухеля со времен нашей совместной работы в «Боруссии», – сказал Геррейру.

    • У Геррейру истек контракт с «Боруссией».
    • Португалец был в клубе с 2016 года.
    • Его рыночная стоимость – 20 млн евро.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2466

      Maxi_7 3 часа назад

      Ясно дело - парень хочет побеждать, а играть за вечных лузеров. Ничего зазорного в этом нет.

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