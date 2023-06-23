Джикия побывал на драфте Первой лиги

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во время отпуска пришел на драфт Первой лиги.

21 и 22 июня ФНЛ проводила масштабный отбор футболистов. Участники имели шанс подписать профессиональный контракт.

«Как оказался на драфте? По приглашению. Я знаком с Первой лигой, поэтому с удовольствием приехал. Посмотрим ребят, оценим.

Кого-нибудь в «Спартак»? Нет, думаю, в «Спартак» пока рано, но все зависит от ребят.

Я положительно отношусь к таким мероприятиям. Хочется, чтобы таких драфтов было все больше, потому что это огромный шанс для ребят со всей России показать себя, показать себя в столице.

Сюда приезжают очень много агентов, тренеров. Поэтому это очень интересное мероприятие», – сказал Джикия.