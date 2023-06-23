Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия побывал на драфте Первой лиги

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия во время отпуска пришел на драфт Первой лиги.

    21 и 22 июня ФНЛ проводила масштабный отбор футболистов. Участники имели шанс подписать профессиональный контракт.

    «Как оказался на драфте? По приглашению. Я знаком с Первой лигой, поэтому с удовольствием приехал. Посмотрим ребят, оценим.

    Кого-нибудь в «Спартак»? Нет, думаю, в «Спартак» пока рано, но все зависит от ребят.

    Я положительно отношусь к таким мероприятиям. Хочется, чтобы таких драфтов было все больше, потому что это огромный шанс для ребят со всей России показать себя, показать себя в столице.

    Сюда приезжают очень много агентов, тренеров. Поэтому это очень интересное мероприятие», – сказал Джикия.

    Новости по теме
    Спартаковец Денисов назвал самого неуступчивого футболиста в прошедшем сезоне РПЛ 1
    Аленичев: «Джикия и Соболев – игроки невысокого класса, их уход не станет большой потерей для «Спартака» 18
    Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде 6
    Источник: телеграм-канал Первой лиги

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 