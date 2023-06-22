Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА и «Динамо» разыграют Братский кубок

    ЦСКА и «Динамо» договорились о проведении двух товарищеских матчей.

    Московские команды разыграют Братский кубок.

    «Клубы проведут серию матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА.

    Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча – на «ВТБ Арене».

    Матч, возможно, состоится на следующий же день», – сообщает «РБ Спорт».

    • ЦСКА финишировал на 2-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 9-м.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля.

    Новости по теме
    «Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
    ЦСКА отклонил предложение «Зенита» по Помазуну 1
    Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3702

      acor94 11 минут назад

      А как же поговорка: конь менту не товарищ? А тут братья, ничего себе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 