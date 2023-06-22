ЦСКА и «Динамо» разыграют Братский кубок

А как же поговорка: конь менту не товарищ? А тут братья, ничего себе.
ЦСКА и «Динамо» договорились о проведении двух товарищеских матчей.
Московские команды разыграют Братский кубок.
«Клубы проведут серию матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА.
Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча – на «ВТБ Арене».
Матч, возможно, состоится на следующий же день», – сообщает «РБ Спорт».
- ЦСКА финишировал на 2-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 9-м.
- Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля.