ЦСКА и «Динамо» разыграют Братский кубок

ЦСКА и «Динамо» договорились о проведении двух товарищеских матчей.

Московские команды разыграют Братский кубок.

«Клубы проведут серию матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА.

Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча – на «ВТБ Арене».

Матч, возможно, состоится на следующий же день», – сообщает «РБ Спорт».