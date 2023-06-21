Гюндоган перешел в «Барселону» (Фабрицио Романо)

«Барселона» оформила трансфер свободного агента Илкая Гюндогана. Об этом в твиттере написал инсайдер Фабрицио Романо. Будет контракт на два года с опцией продления еще на один.

Последним клубом немца был «Манчестер Сити», где он провел семь лет.