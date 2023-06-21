Гюндоган перешел в «Барселону» (Фабрицио Романо)

Это типо вместо Бускетса?) То ли Пеп избавляется от шлака, как было это с Ферраном и Гарсией, то ли помогает, я хз
«Барселона» оформила трансфер свободного агента Илкая Гюндогана. Об этом в твиттере написал инсайдер Фабрицио Романо. Будет контракт на два года с опцией продления еще на один.
Последним клубом немца был «Манчестер Сити», где он провел семь лет.
- В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 матч, забил 11 голов, сделал 6 ассистов.
- «Сити» в июне впервые выиграл Лигу чемпионов.
- 32-летний Гюндоган стоит 20 миллионов евро.