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    Гюндоган перешел в «Барселону» (Фабрицио Романо)

    «Барселона» оформила трансфер свободного агента Илкая Гюндогана. Об этом в твиттере написал инсайдер Фабрицио Романо. Будет контракт на два года с опцией продления еще на один.

    Последним клубом немца был «Манчестер Сити», где он провел семь лет.

    • В минувшем сезоне Гюндоган провел 51 матч, забил 11 голов, сделал 6 ассистов.
    • «Сити» в июне впервые выиграл Лигу чемпионов.
    • 32-летний Гюндоган стоит 20 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      Lipatoff 41 минуту назад

      Это типо вместо Бускетса?) То ли Пеп избавляется от шлака, как было это с Ферраном и Гарсией, то ли помогает, я хз

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