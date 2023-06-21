Мутко: «Мы были бы в финале ЧМ-2018, если бы прошли Хорватию в 1/4 финала»

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018, который прошел в России.

Сборная России вылетела в четвертьфинале от Хорватии, уступив в серии пенальти.

В полуфинале хорваты прошли Англию.

Чемпионом стала Франция.

«100 процентов Россия прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно. Но, думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает.

Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры, чтобы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля. Несмотря на итоговый результат», – сказал Мутко.