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  • Мутко: «Мы были бы в финале ЧМ-2018, если бы прошли Хорватию в 1/4 финала»

Мутко: «Мы были бы в финале ЧМ-2018, если бы прошли Хорватию в 1/4 финала»

21 июня 2023, 19:37
8

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018, который прошел в России.

  • Сборная России вылетела в четвертьфинале от Хорватии, уступив в серии пенальти.
  • В полуфинале хорваты прошли Англию.
  • Чемпионом стала Франция.

«100 процентов Россия прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно. Но, думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает.

Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры, чтобы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля. Несмотря на итоговый результат», – сказал Мутко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Vratarь
1687367459
Согласен. В 18-ом карты под нас ложились, могли сотворить историю, но...
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САДЫЧОК
1687368326
Что , у него , в голове ?! Как , такое чудо , чем то руководит ?!
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balam
1687368504
мудко редкостный болван
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Александр.Т.
1687371882
Во сне бедняги приснилось скорей всего
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Axe111
1687372931
Шиза
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serglider
1687378153
Клоун! Если бы испанцы не затеяли чехарду с тренерами, мы бы и в 1/8 не вышли! Да и Игорян зацепил мяч ногой, заваливаясь в другую сторону на шару. Хорваты были объективно сильнее, нам повезло, что Фернандеш не такое ссыкло как остальные, но... не может везти бесконечно! С Англией нам то же мало что светило... Просто сравните где и в каких чемпионатах играют футболисты в этих сборных и где играли наши...
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Александр.Т.
1687497100
Мы были бы там то там , мы есть там где сейчас есть , просто толи фантазёры или мечтатели.
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