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    Широков рассказал, кто сильнее – Соболев или Кассьерра

    Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

    «На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен.

    Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо», – сказал Широков.

    • 26-летний игрок пропустит старт следующего сезона РПЛ из-за дисквалификации.
    • В минувшем сезоне РПЛ у Соболева 26 матчей, 13 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18676

      NewLife 9 минут назад

      Этот кот мышей не ловит, но хвост у него пушистей)) Мудак ты широков.

      0
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      Рейтинг: +3261

      шахта Заполярная 32 минуты назад

      Чудик ты широков. Нападающий должен забивать голы, что Соболев и делает. А что делает кассьерра на поле?

      1
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      Рейтинг: +5393

      Питерский князь 1 час назад

      Соболев должен приходит вечером, забирать вещи у Кассеры. Приходить рано утром и чтобы все вещи у Кассеры сверкали!
      Пока неплохо получаеися, Кассера золотой.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1636

      Болотоход 1 час назад

      Свой баклан однозначно за своего.

      0
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      Рейтинг: +15199

      Алексей З 1 час назад

      Обалденный анализ.
      Надо было ещё добавить , что Кассьерра и поёт лучше и готовит хорошо , но вот только в Зенит его взяли голы забивать , а с этим как-то не очень.
      Ну парень неплохой , только ссытся и глухой.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Alex Flash 1 час назад

      Встретил как-то Дельфин 2 бакланов.Посмотрел на них строго. У одного от страха палка в штанах мокрой стала

      1
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      Рейтинг: +5393

      Питерский князь > Alex Flash 1 час назад

      Бакланы сут на дельфина, а ему сы в глаза, божья роса: "Я чемпион".
      :)))

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      Рейтинг: +1636

      Болотоход > Питерский князь 1 час назад

      Ты чудак

      0
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      Рейтинг: +20497

      Cleaner 1 час назад

      ОТМАЗАННЫЙ, мы помним, что ты бил лежащего на поле судью ногами. И что ДЕТСКИМ тренерам угрожал расправой мы тоже помним...(((

      0
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      Рейтинг: +4298

      Ziklop 1 час назад

      бредовый анализ, у напа одна оценка - ГОЛ , их нет у Кассьерры , с голевыми передачами тоже туго. Вот количество запоротых голевых моментов, зашкаливает!

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      Рейтинг: +4916

      fakeid 1 час назад

      дельфин и зулус-уголовник созданы для спортага!

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      Рейтинг: +2922

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Этот неадекват Соболев годится разве только для Срам така. Ныряет и лапти распускает регулярно. Стыдоба берёт от такого паразитирующего элемента. Место ему только в свинарнике. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1636

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Гав гав гав!!

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