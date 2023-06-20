Широков рассказал, кто сильнее – Соболев или Кассьерра

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен.

Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо», – сказал Широков.