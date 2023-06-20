Агент Малкома отреагировал на новость о возможном переходе бразильца в «Ювентус»

Бомбардир, зачем печатать непроверенную туфту из х.з. какого источника, а потом опровергать ? Просмотры набираете ?
Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса».
«Никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу Малкома не было», – сказал агент.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале вингер получил российское гражданство.
- На прошлой неделе футболист дебютировал за сборную Бразилии.