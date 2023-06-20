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    • Агент Малкома отреагировал на новость о возможном переходе бразильца в «Ювентус»

    Агент Малкома отреагировал на новость о возможном переходе бразильца в «Ювентус»

    Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса».

    «Никаких контактов с «Ювентусом» по возможному переходу Малкома не было», – сказал агент.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале вингер получил российское гражданство.
    • На прошлой неделе футболист дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18673

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, зачем печатать непроверенную туфту из х.з. какого источника, а потом опровергать ? Просмотры набираете ?

      0
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      Рейтинг: +1631

      Болотоход 1 час назад

      Да ни куда этот зулус с помойки не уйдет!
      Мало еще заработал!!
      Если оно премию клянчит у банды газпромовской)!!

      1
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      Рейтинг: +2914

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 1 час назад

      Даров Филл! Всё бухаешь? Малком ещё десяток голов отгрузит свинь ям за пару сезонов и можно продавать. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1631

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 55 минут назад

      Здорова Степан! Не в завязе))) Как сам? Шо там он отгрузит? То зулус с перепугу назабивал в дворовом чемпионате.

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      Рейтинг: +2914

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 46 минут назад

      Филл, ты шо подшитый Торпедоносец? Гыгыгы

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      Рейтинг: +1631

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 26 минут назад

      Не я не кодируюсь))) Я ни как вы лазурные запойные( Да и пьете сивуху по 20 рублей)) Кстати что там колян? Де он в Лондоне чи куда он там уезжал? Давно не видел)

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      Рейтинг: +1231

      ВасяК 1 час назад

      Сам пушку пустил,чтобы у болотных бабок побольше выторговать!!

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