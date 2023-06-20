Магкеев рассказал о штрафе в «Локомотиве» за хождение в тапочках

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как Михаил Галактионов поддерживает дисциплину в клубе.
– Галактионов – не полностью раскрытый персонаж для медиа. Что он за тренер?
– Основной упор у Михаила Михайловича – на физическую подготовку и дисциплину.
– Что поменялось в плане дисциплины?
– Если ты про игровую, то каждый футболист теперь обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет.
А в плане дисциплины вне поля – сейчас у нас ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. Еще сейчас в столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф.
– Серьезный?
– Около десяти тысяч, кажется.
- «Локомотив» занял 8-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Зимой клуб шел в зоне переходных матчей.
Источник: Sport24