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  • Магкеев рассказал о штрафе в «Локомотиве» за хождение в тапочках

Магкеев рассказал о штрафе в «Локомотиве» за хождение в тапочках

20 июня 2023, 10:59
2

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как Михаил Галактионов поддерживает дисциплину в клубе.

– Галактионов – не полностью раскрытый персонаж для медиа. Что он за тренер?

– Основной упор у Михаила Михайловича – на физическую подготовку и дисциплину.

– Что поменялось в плане дисциплины?

– Если ты про игровую, то каждый футболист теперь обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет.

А в плане дисциплины вне поля – сейчас у нас ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. Еще сейчас в столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф.

– Серьезный?

– Около десяти тысяч, кажется.

  • «Локомотив» занял 8-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Зимой клуб шел в зоне переходных матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Магкеев Станислав
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1687265515
Галактионов на правильном пути. ""*
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sined1951
1687266175
ФИЗО и дисциплина, это хорошо. Но Локо надо усиленно работать над культурой паса особенно в конечной фазе атаки. По этому показателю они середняки.
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