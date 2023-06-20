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    • Магкеев рассказал о штрафе в «Локомотиве» за хождение в тапочках

    Магкеев рассказал о штрафе в «Локомотиве» за хождение в тапочках

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как Михаил Галактионов поддерживает дисциплину в клубе.

    – Галактионов – не полностью раскрытый персонаж для медиа. Что он за тренер?

    – Основной упор у Михаила Михайловича – на физическую подготовку и дисциплину.

    – Что поменялось в плане дисциплины?

    – Если ты про игровую, то каждый футболист теперь обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаешься полностью – игра может стать для тебя последней. Благо, скамейка позволяет.

    А в плане дисциплины вне поля – сейчас у нас ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. Еще сейчас в столовую нельзя заходить в тапочках – тоже штраф.

    – Серьезный?

    – Около десяти тысяч, кажется.

    • «Локомотив» занял 8-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Зимой клуб шел в зоне переходных матчей.

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    Источник: Sport24

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