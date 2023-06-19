«Барселоне» предложили бесплатно подписать вице-чемпиона мира

Адриан Рабьо хочет перейти из «Ювентуса» в «Барселону».

Каталонскому клубу предложили подписать полузащитника в качестве свободного агента.

Контракт игрока с «Ювентусом» истекает 30 июня, и туринцы до сих пор надеются продлить соглашение.