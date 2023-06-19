«Барселоне» предложили бесплатно подписать вице-чемпиона мира

Адриан Рабьо хочет перейти из «Ювентуса» в «Барселону».
Каталонскому клубу предложили подписать полузащитника в качестве свободного агента.
Контракт игрока с «Ювентусом» истекает 30 июня, и туринцы до сих пор надеются продлить соглашение.
- В прошедшем сезоне Рабьо забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 48 матчах.
- В декабре он стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции.
- Рыночная стоимость 28-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
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