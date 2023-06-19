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    • «Барселоне» предложили бесплатно подписать вице-чемпиона мира

    «Барселоне» предложили бесплатно подписать вице-чемпиона мира

    Адриан Рабьо хочет перейти из «Ювентуса» в «Барселону».

    Каталонскому клубу предложили подписать полузащитника в качестве свободного агента.

    Контракт игрока с «Ювентусом» истекает 30 июня, и туринцы до сих пор надеются продлить соглашение.

    • В прошедшем сезоне Рабьо забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 48 матчах.
    • В декабре он стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции.
    • Рыночная стоимость 28-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Жерара Ромеро

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