«Спартак» проведет три товарищеских матча до старта РПЛ: известны соперники

«Спартак» планирует провести три контрольных игры в июле. Все они пройдут в Москве.

Соперниками столичной команды станут «Акрон», «Торпедо» и бакинский «Нефтчи».

Ориентировочные даты предсезонных матчей – 5, 8 и 18 июля.