«Спартак» проведет три товарищеских матча до старта РПЛ: известны соперники

соперники зенита: црвена, фенербахче, нефтчи. получается, последние проведут 2 игры в россии. црвена тоже, наверное, могла бы сгонять в москву к своим тарасофским друзьям - но спартак выбирал соперников, равных себе, по фнл-уровню))
«Спартак» планирует провести три контрольных игры в июле. Все они пройдут в Москве.
Соперниками столичной команды станут «Акрон», «Торпедо» и бакинский «Нефтчи».
Ориентировочные даты предсезонных матчей – 5, 8 и 18 июля.
- Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.
- В предыдущем чемпионате «Спартак» финишировал на 3-м месте.
- От «Акрона» они вылетели из Fonbet Кубка России.