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    • «Спартак» проведет три товарищеских матча до старта РПЛ: известны соперники

    «Спартак» проведет три товарищеских матча до старта РПЛ: известны соперники

    «Спартак» планирует провести три контрольных игры в июле. Все они пройдут в Москве.

    Соперниками столичной команды станут «Акрон», «Торпедо» и бакинский «Нефтчи».

    Ориентировочные даты предсезонных матчей – 5, 8 и 18 июля.

    • Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.
    • В предыдущем чемпионате «Спартак» финишировал на 3-м месте.
    • От «Акрона» они вылетели из Fonbet Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4885

      fakeid 1 час назад

      соперники зенита: црвена, фенербахче, нефтчи. получается, последние проведут 2 игры в россии. црвена тоже, наверное, могла бы сгонять в москву к своим тарасофским друзьям - но спартак выбирал соперников, равных себе, по фнл-уровню))

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      Рейтинг: +1251

      SLADE2019 > fakeid 1 час назад

      Откуда только у некоторых индивидов столько дерьма внутри. Ненароком же задохнешься.

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