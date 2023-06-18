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    Бабаев: «Мойзес завоевал сердца болельщиков ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

    «Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков – это дорогого стоит.

    Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок – здесь всe было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке. В конечном счeте нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону Мойзеса, так и коллег из «Интернасьонала», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА арендовал бразильца в августе.
    • Мойзес забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
    • На родине его подозревают в махинациях со ставками.

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    Источник: «Чемпионат»

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