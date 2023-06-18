Бабаев: «Мойзес завоевал сердца болельщиков ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков – это дорогого стоит.

Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок – здесь всe было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке. В конечном счeте нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону Мойзеса, так и коллег из «Интернасьонала», – сказал Бабаев.