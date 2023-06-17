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    • Спартаковец Денисов назвал самого неуступчивого футболиста в прошедшем сезоне РПЛ

    Спартаковец Денисов назвал самого неуступчивого футболиста в прошедшем сезоне РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов считает своего одноклубника Георгия Джикию самым неуступчивым игроком в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    – Самый неуступчивый футболист сезона.

    – Можно назвать футболиста из «Спартака» (смеется)? Тяжело кого-то выделить. Пусть будет Джикия, когда его ничего не беспокоит, он может вытворять.

    Вспоминаю матч на кубок с «Локомотивом», у них на поле, он выиграл всю борьбу. Все, что только можно.

    – Самая неуступчивая и мощная команда сезона.

    – Хочется «Спартак» назвать, но тут про соперника. Тяжело выделить кого-то в этом плане. Если можно выделить физически мощную команду – ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24821

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самый неуступчивый играет не в Спартаке - это Роша, можете спросить у Соболева, он подтвердит и словами, и жестами. ) Джикия по-сравнению с Рошей слабоват.

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