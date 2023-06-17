Спартаковец Денисов назвал самого неуступчивого футболиста в прошедшем сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов считает своего одноклубника Георгия Джикию самым неуступчивым игроком в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

– Самый неуступчивый футболист сезона.

– Можно назвать футболиста из «Спартака» (смеется)? Тяжело кого-то выделить. Пусть будет Джикия, когда его ничего не беспокоит, он может вытворять.

Вспоминаю матч на кубок с «Локомотивом», у них на поле, он выиграл всю борьбу. Все, что только можно.

– Самая неуступчивая и мощная команда сезона.

– Хочется «Спартак» назвать, но тут про соперника. Тяжело выделить кого-то в этом плане. Если можно выделить физически мощную команду – ЦСКА.