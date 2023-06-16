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    • Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

    Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов (зять Ольги Смородской) подтвердил трансфер полузащитника воронежцев Романа Акбашева в «Ростов».

    «Да, правда, что Акбашев ушeл в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды.

    Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», – сказал Котов.

    • В минувшем сезоне 31-летний Акбашев провел 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.
    • «Ростов» в минувшем сезоне финишировал в РПЛ 4-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56158

      MaxRnD 32 минуты назад

      Зять Смородской, завязывай со спиртным - где Ростов, а где большие деньги ?

      Вон с периодичностью раз в два месяца на бомбе выползают новости о задержках зарплаты, и с той же периодичностью Песьяков жалуется на отсутствие в клубе каких-либо премий ....

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