Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов (зять Ольги Смородской) подтвердил трансфер полузащитника воронежцев Романа Акбашева в «Ростов».
«Да, правда, что Акбашев ушeл в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды.
Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», – сказал Котов.
- В минувшем сезоне 31-летний Акбашев провел 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Игрок стоит 800 тысяч евро.
- «Ростов» в минувшем сезоне финишировал в РПЛ 4-м.
Источник: Metaratings