Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов (зять Ольги Смородской) подтвердил трансфер полузащитника воронежцев Романа Акбашева в «Ростов».

«Да, правда, что Акбашев ушeл в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды.

Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», – сказал Котов.