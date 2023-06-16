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  • Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»

16 июня 2023, 19:15
5

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов (зять Ольги Смородской) подтвердил трансфер полузащитника воронежцев Романа Акбашева в «Ростов».

«Да, правда, что Акбашев ушeл в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды.

Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», – сказал Котов.

  • В минувшем сезоне 31-летний Акбашев провел 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Игрок стоит 800 тысяч евро.
  • «Ростов» в минувшем сезоне финишировал в РПЛ 4-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Факел Акбашев Роман Смородская Ольга
Комментарии (5)
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MaxRnD
1686933510
Зять Смородской, завязывай со спиртным - где Ростов, а где большие деньги ? Вон с периодичностью раз в два месяца на бомбе выползают новости о задержках зарплаты, и с той же периодичностью Песьяков жалуется на отсутствие в клубе каких-либо премий ....
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Skull_Boy
1686936275
Серьезно, а тут думали из-за ЛЧ
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Теркчанин
1686938898
Из Факела только одного игрока я хотел бы видеть в Тереке,и это Гонгадзе,ну и Гоцука из Пари НН.
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моэм
1687011587
Всё таки присутствие Смородскаой сильно влияет на окружающих , даже зять понёс характерный для неё бредняк ....нк какие деньги у Ростова ?....Ростов ПОСТОЯННО в долгах как в шелках ....
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