Жена Погребняка подтвердила расставание с футболистом: «Не просто так говорят»

Мария Погребняк объявила о разводе с бывшим форвардом сборной России.
– А что касается слухов о разводе с Павлом, поделитесь, какая сейчас ситуация? Говорят, что вы уже свободны...
– Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят...
Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей.
- У Марии и Павла трое сыновей.
- Пара была в браке с 2014 года.
- Последний клуб Погребняка – «Урал».
Источник: «Московский комсомолец»