Жена Погребняка подтвердила расставание с футболистом: «Не просто так говорят»

Мария Погребняк объявила о разводе с бывшим форвардом сборной России.

– А что касается слухов о разводе с Павлом, поделитесь, какая сейчас ситуация? Говорят, что вы уже свободны...

– Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят...

Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей.