Мутко назвал игрока РПЛ, который его впечатлил

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался об игре вингера «Зенита» Малкома.

«Игра какого футболиста в РПЛ впечатляет? Я слежу, смотрю все матчи. Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома – бразилец значительно прогрессирует.

У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» – «Ростов»: конечно же, там всe делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча.

Ещe есть много молодых и креативных ребят. Необходимо, чтобы они росли и прогрессировали. В команде точно есть отличные образцы», – заявил Мутко.