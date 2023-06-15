Мутко назвал игрока РПЛ, который его впечатлил

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался об игре вингера «Зенита» Малкома.
«Игра какого футболиста в РПЛ впечатляет? Я слежу, смотрю все матчи. Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома – бразилец значительно прогрессирует.
У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» – «Ростов»: конечно же, там всe делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча.
Ещe есть много молодых и креативных ребят. Необходимо, чтобы они росли и прогрессировали. В команде точно есть отличные образцы», – заявил Мутко.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ.
- «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом России, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.
Источник: «Чемпионат»