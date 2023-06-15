«Ростов» близок к бесплатному подписанию полузащитника «Факела»

Атакующий хавбек «Факела» Роман Акбашев может перейти в «Ростов».

Стороны близки к договоренности о трансфере на правах свободного агента.

Донской клуб предложил потенциальному новичку контракта на два года.

При этом «Ростов» не спешит с подписанием документов, поскольку у них есть альтернативный вариант усиления состава. Окончательно все решится в ближайшие дни.