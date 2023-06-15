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    • «Ростов» близок к бесплатному подписанию полузащитника «Факела»

    «Ростов» близок к бесплатному подписанию полузащитника «Факела»

    Атакующий хавбек «Факела» Роман Акбашев может перейти в «Ростов».

    Стороны близки к договоренности о трансфере на правах свободного агента.

    Донской клуб предложил потенциальному новичку контракта на два года.

    При этом «Ростов» не спешит с подписанием документов, поскольку у них есть альтернативный вариант усиления состава. Окончательно все решится в ближайшие дни.

    • В прошедшем сезоне Акбашев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
    • Уроженцу Башкирии осенью исполнится 32 года.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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