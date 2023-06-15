«Ростов» близок к бесплатному подписанию полузащитника «Факела»

Атакующий хавбек «Факела» Роман Акбашев может перейти в «Ростов».
Стороны близки к договоренности о трансфере на правах свободного агента.
Донской клуб предложил потенциальному новичку контракта на два года.
При этом «Ростов» не спешит с подписанием документов, поскольку у них есть альтернативный вариант усиления состава. Окончательно все решится в ближайшие дни.
- В прошедшем сезоне Акбашев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.
- Уроженцу Башкирии осенью исполнится 32 года.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова