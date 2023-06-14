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    «Спартак» пытается переманить Медину из ЦСКА

    «Спартак» заинтересован в полузащитнике ЦСКА Хесусе Медине. Об этом сообщил парагвайский твиттер Premier League PY со ссылкой на местного журналиста Бруно Понта.

    Также на парагвайца претендуют клубы АПЛ.

    • 26-летний Медина стоит 6 миллионов евро.
    • Он в ЦСКА полтора года.
    • В минувшем сезоне РПЛ Медина провел 25 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.

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    Источник: твиттер Premier League PY

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1519

      Таврида 11 минут назад

      Заболотного лучше, он еще в Спартаке не успел поиграть.

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