«Спартак» пытается переманить Медину из ЦСКА

«Спартак» заинтересован в полузащитнике ЦСКА Хесусе Медине. Об этом сообщил парагвайский твиттер Premier League PY со ссылкой на местного журналиста Бруно Понта.

Также на парагвайца претендуют клубы АПЛ.

26-летний Медина стоит 6 миллионов евро.

Он в ЦСКА полтора года.

В минувшем сезоне РПЛ Медина провел 25 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.

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