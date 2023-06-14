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    Литвинов перешел в «Сочи»

    Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов продолжит карьеру в «Сочи». Сумма сделки не разглашается.

    «У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока», – написали краснодарцы в своем телеграм-канале.

    • У 22-летнего Литвинова 36 матчей за основу «Краснодара», 2 гола.
    • Уроженец Анапы стоит 1,2 миллиона евро.
    • Он воспитанник «Краснодара».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7108

      sochi-2013 52 минуты назад

      Галицкий, как уроженец Сочи, мог бы побольше молодежи в родной город направлять.

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      Рейтинг: +9150

      vladik12 > sochi-2013 39 минут назад

      Он же из Лазаревского.

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