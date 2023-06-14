Литвинов перешел в «Сочи»

Галицкий, как уроженец Сочи, мог бы побольше молодежи в родной город направлять.
Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов продолжит карьеру в «Сочи». Сумма сделки не разглашается.
«У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока», – написали краснодарцы в своем телеграм-канале.
- У 22-летнего Литвинова 36 матчей за основу «Краснодара», 2 гола.
- Уроженец Анапы стоит 1,2 миллиона евро.
- Он воспитанник «Краснодара».
«Краснoдаp» попрощался с Ионовым, из «Coчи» ушли Джанаев и Жoазиньo. Таблица трансферов РПЛ