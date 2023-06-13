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    «Севилья» заинтересована в игроке «Динамо»

    У динамовца Себастьяна Шиманьски закончилась аренда в «Фейеноорде». Возвращаться в Россию поляк не хочет.

    «Шиманьски имеет полное право снова уйти в аренду. Пункт номер 7 работает для тех, кто уехал в аренду. «Фейеноорд» это знает. До 1 июня клуб должен был ответить, покупает он игрока или нет. Если говорить о том, что «Фейеноорд» отказался от Шиманьски, нет. Просто покупать игрока смысла нет, потому что он может ещe раз уйти в аренду. С «Фейеноордом» ещe ничего не решено.

    «Севилья» давно его ведeт. Два года уже. Это правда. Но на данный момент нет конкретики.

    Есть шанс так в «Фейеноорде» и остаться. Себастьян не во все чемпионаты и клубы поедет. Только с еврокубками. В Англии, например, ему тяжело будет играть чисто физически», – сообщил источник.

    • Шиманьски принадлежит «Динамо» с 2019 года.
    • Он провел за клуб 86 матчей, забил 8 голов, сделал 17 ассистов.
    • Шиманьски стоит 14 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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