«Севилья» заинтересована в игроке «Динамо»

У динамовца Себастьяна Шиманьски закончилась аренда в «Фейеноорде». Возвращаться в Россию поляк не хочет.

«Шиманьски имеет полное право снова уйти в аренду. Пункт номер 7 работает для тех, кто уехал в аренду. «Фейеноорд» это знает. До 1 июня клуб должен был ответить, покупает он игрока или нет. Если говорить о том, что «Фейеноорд» отказался от Шиманьски, нет. Просто покупать игрока смысла нет, потому что он может ещe раз уйти в аренду. С «Фейеноордом» ещe ничего не решено.

«Севилья» давно его ведeт. Два года уже. Это правда. Но на данный момент нет конкретики.

Есть шанс так в «Фейеноорде» и остаться. Себастьян не во все чемпионаты и клубы поедет. Только с еврокубками. В Англии, например, ему тяжело будет играть чисто физически», – сообщил источник.