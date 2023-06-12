Стали известны подробности брачного контракта между Роналду и Джорджиной

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет брачный контракт со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Когда девушка была впервые беременна (в 2017 году), пара заключила соглашение, чтобы были защищены интересы обеих сторон.

В случае расставания Джорджина получит в собственность семейный дом в Испании, а также пожизненное обеспечение в размере 100 тысяч евро в месяц.