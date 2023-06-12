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    • Стали известны подробности брачного контракта между Роналду и Джорджиной

    Стали известны подробности брачного контракта между Роналду и Джорджиной

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет брачный контракт со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

    Когда девушка была впервые беременна (в 2017 году), пара заключила соглашение, чтобы были защищены интересы обеих сторон.

    В случае расставания Джорджина получит в собственность семейный дом в Испании, а также пожизненное обеспечение в размере 100 тысяч евро в месяц.

    • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
    • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
    • Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

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    Источник: Sport.es

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    12.06.2023 23:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4731

      Бомбардиръ 7 минут назад

      Баба хорошо подсуетилась насчёт себя любимой.

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