«Никогда в жизни не видел столько денег»: Вагнер Лав – о крупной премии в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о первой крупной премии в московском клубе.
«Я никогда в жизни не видел столько денег. Это было 70 тысяч долларов. Я положил их в сумку и меня трясло, я был в отчаянии. Я схватил сумку и никогда не отпускал.
Я пришел домой, позвал маму в комнату и бросил деньги на кровать. Она закричала: «Боже мой, ты украл это, мой сын!»
В то время сцена была очень смешной. Тогда я сказал: на эти деньги я куплю тебе дом, с бассейном и мангалом, и она до сих пор живет в том доме», – цитирует Вагнера Лава Globo.
- Бразильцу 39 лет.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: Sport24