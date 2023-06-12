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    • «Никогда в жизни не видел столько денег»: Вагнер Лав – о крупной премии в ЦСКА

    «Никогда в жизни не видел столько денег»: Вагнер Лав – о крупной премии в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о первой крупной премии в московском клубе.

    «Я никогда в жизни не видел столько денег. Это было 70 тысяч долларов. Я положил их в сумку и меня трясло, я был в отчаянии. Я схватил сумку и никогда не отпускал.

    Я пришел домой, позвал маму в комнату и бросил деньги на кровать. Она закричала: «Боже мой, ты украл это, мой сын!»

    В то время сцена была очень смешной. Тогда я сказал: на эти деньги я куплю тебе дом, с бассейном и мангалом, и она до сих пор живет в том доме», – цитирует Вагнера Лава Globo.

    • Бразильцу 39 лет.
    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: Sport24

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