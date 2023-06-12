«Никогда в жизни не видел столько денег»: Вагнер Лав – о крупной премии в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о первой крупной премии в московском клубе.

«Я никогда в жизни не видел столько денег. Это было 70 тысяч долларов. Я положил их в сумку и меня трясло, я был в отчаянии. Я схватил сумку и никогда не отпускал.

Я пришел домой, позвал маму в комнату и бросил деньги на кровать. Она закричала: «Боже мой, ты украл это, мой сын!»

В то время сцена была очень смешной. Тогда я сказал: на эти деньги я куплю тебе дом, с бассейном и мангалом, и она до сих пор живет в том доме», – цитирует Вагнера Лава Globo.