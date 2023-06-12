«Динамо» выбирает между тремя тренерами

«Динамо» ищет нового главного тренера на замену уволенному Славише Йокановичу.

По информации «Евро-футбол», в шорт-лист московского клуба входят три специалиста, имена которых не разглашаются.

Ожидается, что динамовцы определятся с выбором на этой неделе.