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    «Динамо» выбирает между тремя тренерами

    «Динамо» ищет нового главного тренера на замену уволенному Славише Йокановичу.

    По информации «Евро-футбол», в шорт-лист московского клуба входят три специалиста, имена которых не разглашаются.

    Ожидается, что динамовцы определятся с выбором на этой неделе.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      SLADE2019 3 минуты назад

      Уже на прошлой должны были определиться и кандидатов было двое. По большому счету пофиг, кто через полгодика в отставку уйдет.

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