«Динамо» выбирает между тремя тренерами

Уже на прошлой должны были определиться и кандидатов было двое. По большому счету пофиг, кто через полгодика в отставку уйдет.
«Динамо» ищет нового главного тренера на замену уволенному Славише Йокановичу.
По информации «Евро-футбол», в шорт-лист московского клуба входят три специалиста, имена которых не разглашаются.
Ожидается, что динамовцы определятся с выбором на этой неделе.
- «Динамо» финишировало на 9-м месте в РПЛ.
- После отставки Йокановича обязанности главного тренера исполнял Павел Алпатов.
- Сообщалось об интересе клуба к Вуку Рашовичу и Леониду Слуцкому.