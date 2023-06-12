Кержаков близок к назначению в «Спартак»

задрали с кликбейтом в заголовках. просто днище. или вы себя позиционируете как жёлтая пресса? тогда вопросов нет.
Стало известно, какой сербский клуб заинтересован в приглашении Александра Кержакова.
Это «Спартак» из города Суботица. Стороны активно ведут переговоры о сотрудничестве.
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
- Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».