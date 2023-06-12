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    Кержаков близок к назначению в «Спартак»

    Стало известно, какой сербский клуб заинтересован в приглашении Александра Кержакова.

    Это «Спартак» из города Суботица. Стороны активно ведут переговоры о сотрудничестве.

    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
    • Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4856

      fakeid 1 минуту назад

      задрали с кликбейтом в заголовках. просто днище. или вы себя позиционируете как жёлтая пресса? тогда вопросов нет.

      0
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      Рейтинг: +876

      k611 9 минут назад

      Напишите что сербский клуб, а то уж подумал что московский....

      0
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      Рейтинг: +4651

      Эном айс 22 минуты назад

      Ну, купили..,куле..))

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      Рейтинг: +327

      RedMaksim97 25 минут назад

      А кто-то подумал, что про московский Спартак идёт речь

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      Рейтинг: +592

      eugen-han 45 минут назад

      Сербы, не сходите с ума (?)! Наверное они знать не знают про их интерес к Кержакову, потому что скорее всего это ,, утка".

      0
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      Рейтинг: +34663

      VVM1964 54 минуты назад

      Аккуратнее там с заголовками, а то меня чуть удар с утра не хватил !)))

      3
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      Рейтинг: +486

      aldo conte > VVM1964 52 минуты назад

      Я тоже чуть со стула не упал.

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      Рейтинг: +14570

      Skull_Boy 59 минут назад

      Керж, как тренер, полный л0х и без поддержки папы Миллера ничего не может

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      Рейтинг: +246

      JIEGEHDA > Skull_Boy 22 минуты назад

      Пари ничего так был . Конечно не топ но и состав Пари надо понимать не ахти . Выводы можно делать если его назначат в реально хороший клуб и какие результаты там будут . А судить по его работам прежним такое себе . Тренер молодой ведь . Назначь его в тот же Зенит что ? Было бы хуже чем у Семака? Как многие говорят там бабки типо играют а тренер лишь для галочки

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      Рейтинг: +4856

      fakeid > Skull_Boy 1 минуту назад

      керж отодрал вонючейший спортаг на открывашке с клубом-дебютантом рпл. ахаха! гы-гы!

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