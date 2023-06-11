Стало известно, с кем сборная России сыграет в сентябре

Безответственная болтовня из той же оперы, что и турнир в центральной Азии и игра с Камеруном.
Сборная России соберется в сентябре и проведет товарищеский матч с Катаром. Информацию подтвердил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«На сентябрьские даты ФИФА у нас есть договоренность со сборной Катара. Второго соперника сейчас выбираем», – сказал функционер.
- Катар в прошлом году принимал чемпионат мира.
- Россия отстранена от международного футбола.
- Летний сбор россияне проводить не стали.