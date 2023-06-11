Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, с кем сборная России сыграет в сентябре

    Сборная России соберется в сентябре и проведет товарищеский матч с Катаром. Информацию подтвердил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    «На сентябрьские даты ФИФА у нас есть договоренность со сборной Катара. Второго соперника сейчас выбираем», – сказал функционер.

    • Катар в прошлом году принимал чемпионат мира.
    • Россия отстранена от международного футбола.
    • Летний сбор россияне проводить не стали.

    Новости по теме
    Кафанов назвал самого талантливого вратаря в своей тренерской карьере 1
    Сборная России определилась с новым экипировщиком вместо Adidas 13
    Карпины выложили фото в годовщину свадьбы 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12725

      Вомбат 13 минут назад

      Безответственная болтовня из той же оперы, что и турнир в центральной Азии и игра с Камеруном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20261

      Cleaner 1 час назад

      Испания на сентябрь уже занята???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 