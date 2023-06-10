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    • Только один игрок в составах «Манчестер Сити» и «Интера» выигрывал Лигу чемпионов

    Только один игрок в составах «Манчестер Сити» и «Интера» выигрывал Лигу чемпионов

    В 22:00 мск начнется финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    В составах обеих команд только один игрок ранее брал турнир – вратарь англичан Скотт Карсон (с «Ливерпулем» в 2005 году).

    • 37-летний Карсон в мае продлил контракт с «Сити» еще на сезон.
    • В этом сезоне игрок не провел ни матча.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Стамбуле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      врете вы все 2 часа назад

      Прикольно что он выигрывал Лигу чемпионов в Ливерпуле не играя...Если Мансити выиграет, будет также. Хотя для него это наверное грустное обладание этим титулом.
      Четвертый год на лавке у Мансити.

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