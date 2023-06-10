Только один игрок в составах «Манчестер Сити» и «Интера» выигрывал Лигу чемпионов

Прикольно что он выигрывал Лигу чемпионов в Ливерпуле не играя...Если Мансити выиграет, будет также. Хотя для него это наверное грустное обладание этим титулом.
Четвертый год на лавке у Мансити.
В 22:00 мск начнется финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
В составах обеих команд только один игрок ранее брал турнир – вратарь англичан Скотт Карсон (с «Ливерпулем» в 2005 году).
- 37-летний Карсон в мае продлил контракт с «Сити» еще на сезон.
- В этом сезоне игрок не провел ни матча.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Стамбуле.