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    • Стыки РПЛ. «Пари НН» проиграл «Родине» (0:2), но сохранил прописку

    Стыки РПЛ. «Пари НН» проиграл «Родине» (0:2), но сохранил прописку

    «Пари НН» потерпел домашнее поражение от «Родины» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ.

    Нижегородцы дважды пропустили уже к середине первого тайма. Счет 0:2 сохранился до финального свистка.

    По сумме двух встреч «Пари НН» победил 3:2 и сохранил прописку в Премьер-лиге.

    Россия. РПЛ. Переходные матчи. Ответный матч

    Пари НН (Нижний Новгород) – Родина (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тимошенко, 8; 0:2 – Калмыков, 24.

    Первый матч – 3:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyitt 44 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +21587

      derrik2000 59 минут назад

      Жаль, что не посмотрел(((
      Чё там такое случилось???
      Неужели игрочишки Пари НН уже все дни после первого матча праздновали???
      Представляю, что творилось на душе Юрана до самого конца...

      0
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      Рейтинг: +12271

      BRO_football 1 час назад

      Мало нам московских команд! Ещё и Родину в РПЛ давайте. Нет уж, спасибо. Пусть будет Пари НН.

      1
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      Рейтинг: +2008

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Барсика натянули, жаль, много Родина пропустила в первом матче, посмотрели бы серию пеналей, а там - как знать...

      1
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      Рейтинг: +4850

      fakeid 1 час назад

      спартачи расстроены, что их фарм не вышел, гы-гы!

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      Рейтинг: +14563

      Skull_Boy 1 час назад

      Если суммировать два матча, то НН не заслужил место в РПЛ

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      Рейтинг: +18974

      ilichkadr 1 час назад

      Сохранил прописку на долго?

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