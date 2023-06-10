Стыки РПЛ. «Пари НН» проиграл «Родине» (0:2), но сохранил прописку

«Пари НН» потерпел домашнее поражение от «Родины» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ.

Нижегородцы дважды пропустили уже к середине первого тайма. Счет 0:2 сохранился до финального свистка.

По сумме двух встреч «Пари НН» победил 3:2 и сохранил прописку в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. Переходные матчи. Ответный матч

Пари НН (Нижний Новгород) – Родина (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Тимошенко, 8; 0:2 – Калмыков, 24.

Первый матч – 3:0.

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