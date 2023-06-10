«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией

«Шальке» ищет нового титульного спонсора на замену компании Auto.de.

Клуб был очень близок к договоренности с Hydrogen Deutschland GmbH, но на финальном этапе вышел из переговоров.

«Шальке» предлагали заключить трехлетний контракт с ежегодными выплатами в размере 7 миллионов евро.

В Германии пишут, что сделка сорвалась из-за предполагаемых связей Hydrogen Deutschland GmbH с Россией.