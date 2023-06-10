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    • «Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией

    «Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией

    «Шальке» ищет нового титульного спонсора на замену компании Auto.de.

    Клуб был очень близок к договоренности с Hydrogen Deutschland GmbH, но на финальном этапе вышел из переговоров.

    «Шальке» предлагали заключить трехлетний контракт с ежегодными выплатами в размере 7 миллионов евро.

    В Германии пишут, что сделка сорвалась из-за предполагаемых связей Hydrogen Deutschland GmbH с Россией.

    • «Шальке» вылетел из Бундеслиги.
    • До 2022 года клуб спонсировал «Газпром».

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    Источник: Wa.de

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14562

      Skull_Boy 8 минут назад

      Был спонсором Никель играли в ЛЧ, далее был Газпром играли в ЛЕ, а теперь хер гладить приходится бегая между лигами

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      Рейтинг: +1471

      Таврида 37 минут назад

      Пусть Шальке Зеленского в спонсоры возьмет. Тот, правда, денег не даст, сам канючить будет, но зато против России, бггг

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