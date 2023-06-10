«Шальке» вышел из переговоров со спонсором, заподозрив его в связи с Россией

Был спонсором Никель играли в ЛЧ, далее был Газпром играли в ЛЕ, а теперь хер гладить приходится бегая между лигами
«Шальке» ищет нового титульного спонсора на замену компании Auto.de.
Клуб был очень близок к договоренности с Hydrogen Deutschland GmbH, но на финальном этапе вышел из переговоров.
«Шальке» предлагали заключить трехлетний контракт с ежегодными выплатами в размере 7 миллионов евро.
В Германии пишут, что сделка сорвалась из-за предполагаемых связей Hydrogen Deutschland GmbH с Россией.
- «Шальке» вылетел из Бундеслиги.
- До 2022 года клуб спонсировал «Газпром».