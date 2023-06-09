«Может, уеду в деревню и буду коров держать»: Чистяков – о жизни после футбола

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков порассуждал о своем будущем после завершения карьеры.

Ранее 29-летний футболист признался, что «миллион раз» хотел уйти из профессионального спорта.

– А сейчас ты думаешь, что будешь делать после?

– Пока поверхностно. Надеюсь, у меня ещe много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником.

Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно.