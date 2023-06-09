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    • «Может, уеду в деревню и буду коров держать»: Чистяков – о жизни после футбола

    «Может, уеду в деревню и буду коров держать»: Чистяков – о жизни после футбола

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков порассуждал о своем будущем после завершения карьеры.

    Ранее 29-летний футболист признался, что «миллион раз» хотел уйти из профессионального спорта.

    – А сейчас ты думаешь, что будешь делать после?

    – Пока поверхностно. Надеюсь, у меня ещe много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником.

    Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно.

    • Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
    • В прошедшем сезоне он провел 23 матча без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4251

      Ziklop 3 часа назад

      производить сыр, масло, творог и прочие продукты.

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