«Может, уеду в деревню и буду коров держать»: Чистяков – о жизни после футбола

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков порассуждал о своем будущем после завершения карьеры.
Ранее 29-летний футболист признался, что «миллион раз» хотел уйти из профессионального спорта.
– А сейчас ты думаешь, что будешь делать после?
– Пока поверхностно. Надеюсь, у меня ещe много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником.
Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно.
- Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
- В прошедшем сезоне он провел 23 матча без голевых действий.
Источник: «Чемпионат»