Чистяков: «Миллион раз хотел закончить карьеру»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что у него неоднократно возникали мысли о завершении карьеры.

«Много раз думал закончить. Понимал, что легко не будет. Но знаешь, я ведь учился не очень хорошо, бизнес-идей тоже не было. Так что даже не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.

Закончить карьеру я хотел миллион раз. Но так у любого футболиста. Причeм в разные периоды. Не только, когда играешь в низших лигах.

Надоедают сборы, постоянно бегать, нагрузки. Я вот спрашивал у Карпина – он ведь спокойно мог до 40 играть. Но закончил раньше. Отвечал: «Надоели сборы. Надоел этот режим». У каждого такие мысли появляются.

Однако чтобы оставался один шаг до финиша карьеры – такого не было. Всегда думал – что дальше. Что бы я делал?» – заявил Чистяков.