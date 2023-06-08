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    Чистяков: «Миллион раз хотел закончить карьеру»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что у него неоднократно возникали мысли о завершении карьеры.

    «Много раз думал закончить. Понимал, что легко не будет. Но знаешь, я ведь учился не очень хорошо, бизнес-идей тоже не было. Так что даже не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.

    Закончить карьеру я хотел миллион раз. Но так у любого футболиста. Причeм в разные периоды. Не только, когда играешь в низших лигах.

    Надоедают сборы, постоянно бегать, нагрузки. Я вот спрашивал у Карпина – он ведь спокойно мог до 40 играть. Но закончил раньше. Отвечал: «Надоели сборы. Надоел этот режим». У каждого такие мысли появляются.

    Однако чтобы оставался один шаг до финиша карьеры – такого не было. Всегда думал – что дальше. Что бы я делал?» – заявил Чистяков.

    • В январе футболисту исполнилось 29 лет.
    • Он в «Зените» с октября 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Чистяков провел 23 матча без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17667

      Garrincha58 8 часов назад

      лучше бы ты давно закончил плохой из тебя защитник слабенький

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