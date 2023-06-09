Вендел хочет уйти из «Зенита»: им интересуется итальянский топ-клуб

Вендел третий по значимости игрок Зенита после Барриоса и Малкома! Жаль терять. Но когда то это должно случится, не сегодня, так завтра. Гыгыгы
Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита».
По информации Fantacalcio, бразилец намерен сменить клуб в ближайшие месяцы. Им интересуется «Рома» – бразилец входит в список главных трансферных целей римлян.
Трансфер Вендела в «Рому» оценивается в 20 миллионов евро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.