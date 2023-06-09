Вендел хочет уйти из «Зенита»: им интересуется итальянский топ-клуб

Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита».

По информации Fantacalcio, бразилец намерен сменить клуб в ближайшие месяцы. Им интересуется «Рома» – бразилец входит в список главных трансферных целей римлян.

Трансфер Вендела в «Рому» оценивается в 20 миллионов евро.