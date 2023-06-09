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    • Вендел хочет уйти из «Зенита»: им интересуется итальянский топ-клуб

    Вендел хочет уйти из «Зенита»: им интересуется итальянский топ-клуб

    Полузащитник Вендел хочет уйти из «Зенита».

    По информации Fantacalcio, бразилец намерен сменить клуб в ближайшие месяцы. Им интересуется «Рома» – бразилец входит в список главных трансферных целей римлян.

    Трансфер Вендела в «Рому» оценивается в 20 миллионов евро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Fantacalcio

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2755

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      Вендел третий по значимости игрок Зенита после Барриоса и Малкома! Жаль терять. Но когда то это должно случится, не сегодня, так завтра. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2346

      Красногвардейчик 51 минуту назад

      А если уйдёт Барриос, труба Зениту

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15055

      Алексей З 57 минут назад

      Вендел всю весну прошёл на малых оборотах, похоже уже готовился сваливать, берёг себя.

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      Рейтинг: +319

      RedMaksim97 1 час назад

      Правильно, ибо тут уже делать нечего

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      Рейтинг: +4714

      Бомбардиръ 1 час назад

      Очередной захват Рима вандалами)

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      Рейтинг: +1533

      вальтер79 1 час назад

      прошла любовь завяли помидоры))))

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