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    • Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде

    Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал дисквалификацию капитана «Спартака» Георгия Джикии за оскорбление судьи с матче с «Крыльями Советов».

    • КДК дисквалифицировал Джикию на одну игру РПЛ и еще на один матч – условно.
    • Спартаковца также оштрафовали на 250 000 рублей.

    «Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя.

    Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всe равно, лишь бы деньги платили.

    Я не говорю, что нужно выбегать на поле, но переживать за клуб нужно. В психологическом плане все хотят, чтобы «Спартак» был первым или вторым. Но в концовке сезона команда провалилась, и естественно, эмоции переполняют.

    Так себя вести – это его решение, и за свои поступки он тоже будет отвечать», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15055

      Алексей З 37 минут назад

      Эмоции дело хорошее, но голову надо включать.
      Когда матч ( к тому моменту ) ничего не решал, глупо удаляться , да ещё со скамейке...

      0
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      Рейтинг: +2563

      alefreddy 1 час назад

      от эмоций мастерство не прибавиться

      0
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      Рейтинг: +1212

      SLADE2019 > alefreddy 1 час назад

      Все правильно. А в данном случае, он своими огненными глазками старается компенсировать недостаток мастерства. Лично мне это бросается в глаза.

      1
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      Рейтинг: +144

      erybov1965 2 часа назад

      Все правильно,но вот если бы эти эмоции,да в правильное русло направить.А так,получается в "холостую",а выходят на поле и нет никаких эмоций,либо их недостаточно.

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