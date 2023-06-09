Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал дисквалификацию капитана «Спартака» Георгия Джикии за оскорбление судьи с матче с «Крыльями Советов».

КДК дисквалифицировал Джикию на одну игру РПЛ и еще на один матч – условно.

Спартаковца также оштрафовали на 250 000 рублей.

«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя.

Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всe равно, лишь бы деньги платили.

Я не говорю, что нужно выбегать на поле, но переживать за клуб нужно. В психологическом плане все хотят, чтобы «Спартак» был первым или вторым. Но в концовке сезона команда провалилась, и естественно, эмоции переполняют.

Так себя вести – это его решение, и за свои поступки он тоже будет отвечать», – сказал Канчельскис.