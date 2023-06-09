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  • Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде

Канчельскис назвал игрока «Спартака», который неравнодушен к команде

9 июня 2023, 08:59
4

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал дисквалификацию капитана «Спартака» Георгия Джикии за оскорбление судьи с матче с «Крыльями Советов».

  • КДК дисквалифицировал Джикию на одну игру РПЛ и еще на один матч – условно.
  • Спартаковца также оштрафовали на 250 000 рублей.

«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя.

Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всe равно, лишь бы деньги платили.

Я не говорю, что нужно выбегать на поле, но переживать за клуб нужно. В психологическом плане все хотят, чтобы «Спартак» был первым или вторым. Но в концовке сезона команда провалилась, и естественно, эмоции переполняют.

Так себя вести – это его решение, и за свои поступки он тоже будет отвечать», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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erybov1965
1686292747
Все правильно,но вот если бы эти эмоции,да в правильное русло направить.А так,получается в "холостую",а выходят на поле и нет никаких эмоций,либо их недостаточно.
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alefreddy
1686294163
от эмоций мастерство не прибавиться
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zigbert
1686302873
Темперамент темпераментом но Джикия наверное сам себя осуждает. Наказан оказался не только он а и вся команда и теперь в первом туре нового чемпионата Спартак будет играть без двух игроков основного состава.
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