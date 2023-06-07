Орлов объяснил, почему Джикия не выходит в число лучших центральных защитников РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов не включил спартаковца Георгия Джикию в тройку лучших центральных защитников РПЛ.

«Не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю.

Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия – Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым...

При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку», – сказал Орлов.