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    • Орлов объяснил, почему Джикия не выходит в число лучших центральных защитников РПЛ

    Орлов объяснил, почему Джикия не выходит в число лучших центральных защитников РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов не включил спартаковца Георгия Джикию в тройку лучших центральных защитников РПЛ.

    «Не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю.

    Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия – Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал десятым...

    При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4809

      fakeid 2 часа назад

      "Но «Спартак» вообще-то стал десятым"

      всё, что нужно знать о спартаке! гы-гы!

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