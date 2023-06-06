Символическая сборная топ-5 лиг Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков сезона в топ-5 лигах Европы.
В сборную попали по да представителя «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии», а также экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Вратарь: Херемьяс Ледесма («Кадис»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бенжамен Павар («Бавария»), Андрей Жиротто («Нант»), Рафаэль Геррейру («Боруссия»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Источник: WhoScored