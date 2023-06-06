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    Символическая сборная топ-5 лиг Европы по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков сезона в топ-5 лигах Европы.

    В сборную попали по да представителя «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии», а также экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

    Вратарь: Херемьяс Ледесма («Кадис»);

    Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бенжамен Павар («Бавария»), Андрей Жиротто («Нант»), Рафаэль Геррейру («Боруссия»);

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

    Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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    Источник: WhoScored

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    06.06.2023 19:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100

      Инокентий 3 часа назад

      Ссать на эту европу!!!

      0
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      Рейтинг: +212

      Александр.Т. 5 часов назад

      Вратарь с Кадиса?

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      Рейтинг: +12543

      DeStar 6 часов назад

      очень сомнительно
      я понимаю что не обязательно сборная должна быть из игроков топ клубов
      но млять
      каким макаром тут месси? ну вот правда, осимхен, холанд может не? ужас если честно
      ладно бы за ЧМ еще. но ведь я думаю что ЧМ здесь влияния не имеет, а только командные моменты

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      Ответить
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      Рейтинг: +898

      3meeeD 6 часов назад

      Месси какие боком тут?????Мбаппе и Омсинхен где?????что за рейтинг млять??

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      Ответить
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      Рейтинг: +3048

      Play 7 часов назад

      Да да, у Месси рейтинг выше чем у Мбаппе и Де Брюйне

      1
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      Рейтинг: +4809

      fakeid 7 часов назад

      чё тут за ачивки к нику цепляют? уберите от меня сити! ещё бы спартак прилепили!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4809

      fakeid > fakeid 7 часов назад

      а, всё, я догнал по болотоходу. кто как голосовал за финал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Болотоход > fakeid 7 часов назад

      А ты представляй что у тебя зенит висит(((

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      Рейтинг: +4704

      Бомбардиръ 7 часов назад

      Редакции сайта на затравку: составим ли мы свою символическую сборную, по версии сайта Бомбардир?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Фуфло!

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      Рейтинг: +1496

      Болотоход 7 часов назад

      Укурки составляли.

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