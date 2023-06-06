«Рубин» объявил об уходе Самошникова: он в январе подписал предварительный контракт с другим клубом

Илья Самошников официально покинул «Рубин».

Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта.

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе казанцев.

25-летний Самошников выступал за «Рубин» с января 2020 года.

Он провел 87 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Сообщалось, что у левого защитника с января подписан предварительный контракт с «Локомотивом».

Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику