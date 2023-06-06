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    • «Рубин» объявил об уходе Самошникова: он в январе подписал предварительный контракт с другим клубом

    «Рубин» объявил об уходе Самошникова: он в январе подписал предварительный контракт с другим клубом

    Илья Самошников официально покинул «Рубин».

    Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта.

    «Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе казанцев.

    • 25-летний Самошников выступал за «Рубин» с января 2020 года.
    • Он провел 87 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
    • Сообщалось, что у левого защитника с января подписан предварительный контракт с «Локомотивом».

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    Источник: сайт «Рубина»

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    06.06.2023 16:40
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +101653

      zigbert 7 часов назад

      Совсем неплохо для Локомотива. Оборона нуждается в новых игроках. Но на этой позиции кажется играет Тикнизян?

      0
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      Рейтинг: +10

      PHILADELPHIA 2015 9 часов назад

      Потеря для Рубина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14558

      Skull_Boy 10 часов назад

      5 баллов Локо, если все таки перейдет, но ЦСКА может заманить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Кто-то неплохо усилится, техничный, скоростной игрок.

      1
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