«Рубин» объявил об уходе Самошникова: он в январе подписал предварительный контракт с другим клубом

Илья Самошников официально покинул «Рубин».
Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта.
«Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в пресс-релизе казанцев.
- 25-летний Самошников выступал за «Рубин» с января 2020 года.
- Он провел 87 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
- Сообщалось, что у левого защитника с января подписан предварительный контракт с «Локомотивом».
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Источник: сайт «Рубина»