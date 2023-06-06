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    «Реал» обсуждает трансфер 24-летнего нигерийца

    «Реал» ищет новые варианты усиления атаки.

    Одна из трансферных целей мадридского клуба – вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе.

    «Реал» обсуждает трансфер 24-летнего нигерийца, у которого остался год до истечения контракта.

    Отступные за Чуквуэзе составляют 80 миллионов евро, но «Вильярреал» может продать игрока дешевле, чтобы не потерять его следующим летом бесплатно.

    Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    06.06.2023 15:43
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