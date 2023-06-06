«Реал» ищет новые варианты усиления атаки.
Одна из трансферных целей мадридского клуба – вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе.
«Реал» обсуждает трансфер 24-летнего нигерийца, у которого остался год до истечения контракта.
Отступные за Чуквуэзе составляют 80 миллионов евро, но «Вильярреал» может продать игрока дешевле, чтобы не потерять его следующим летом бесплатно.
Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Чуквуэзе забил 13 голов и сделал 11 ассистов в 50 матчах.
- «Реал» покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас.
- В шорт-лист мадридцев также входят Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Кай Хаверц («Челси») и Хоселу («Эспаньол»).
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Источник: AS