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    • «Ювентус» определился с будущим Аллегри: клуб занял седьмое место в Серии А

    «Ювентус» определился с будущим Аллегри: клуб занял седьмое место в Серии А

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется в туринском клубе в сезоне-2023/24.

    «Ювентус» решил не увольнять 55-летнего итальянца, поскольку ему пришлось бы выплатить большую компенсацию.

    • Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.
    • «Ювентус» занял 7-е место в минувшем сезоне Серии А.
    • С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    06.06.2023 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      TANNER 15 часов назад

      Руководство пусть собой займется, и перестанет подставлять тренера и команду. Когда из за дел руководителей страдает клуб, когда команда играет, зарабатывает очки, а их потом снимают, 2 раза за сезон, то это не вина тренера. Ювентус не чемпион, но на 2 месте спокойно был бы, более чем достойный результат.

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