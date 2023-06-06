«Ювентус» определился с будущим Аллегри: клуб занял седьмое место в Серии А

Руководство пусть собой займется, и перестанет подставлять тренера и команду. Когда из за дел руководителей страдает клуб, когда команда играет, зарабатывает очки, а их потом снимают, 2 раза за сезон, то это не вина тренера. Ювентус не чемпион, но на 2 месте спокойно был бы, более чем достойный результат.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется в туринском клубе в сезоне-2023/24.
«Ювентус» решил не увольнять 55-летнего итальянца, поскольку ему пришлось бы выплатить большую компенсацию.
- Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.
- «Ювентус» занял 7-е место в минувшем сезоне Серии А.
- С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации.