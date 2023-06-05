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  • Еноты перегрызли кабели «Матч ТВ»: ущерб более 700 тысяч рублей

Еноты перегрызли кабели «Матч ТВ»: ущерб более 700 тысяч рублей

5 июня 2023, 20:38
18

В Геленджике еноты перегрызли телевизионные кабели передвижной станции «Матч ТВ».

Представители вещателя прибыли в Краснодарский край для трансляции соревнований по гольфу. Животные своими действиями едва не сорвали эфир.

«Возникли неожиданные проблемы: сотрудники заметили, что кто-то очень голодный перегрыз им сразу четыре кабеля. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов попросту перестали работать две камеры.

В итоге правда сотрудники успели поменять кабели до соревнований и на трансляцию это особо не повлияло. Канал начал собственное расследование – сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на организованную группировку местных енотов.

По словам техников, перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления», – сообщает Baza.

По информации Ивана Карпова, ущерб от енотов составил 706 тысяч рублей.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Maxi_7
1685987950
Организованная группировка местных енотов...)))) Нужно было ещё добавить - преступная)) Боже, это гениально))) какой же пи***ец...)) такие тупые и нелепые отмазки только в России могут быть...) то бакланы крыши ломают, то еноты кабели грызут, то кошки в тапки ссут). В удивительной стране мы живём, однако)).
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balam
1685988582
я думал бакланы предел.хер там
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Fialet
1685989257
Комедия.
Ответить
Красногорск_Фан
1685989709
То Еноты, то Бакланы )))) Спасибо, повеселили зверушки
Ответить
Эном айс
1685990373
«Крошка Енот». Любимый мультфильм Ивана Карпова.
Ответить
jek718875
1685993435
Еноты хоть раз в жизни наелись до отвала
Ответить
odessakmv
1686019273
щас Маша З. (та что из министерства по написанию жалоб и протестов) расскажет на брифинге, что все еноты - подготовлены на базах НАТО и напишет очередной гневный протест и нарисует пару красных линий
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Дядя Серёжа
1686027079
Промес не входил в группировку? После истории с наркотиками может пергрызть что угодно, или перерезать...
Ответить
САДЫЧОК
1686028936
Это , Чердак погрыз.
Ответить
Enter2006
1686035164
Бухой губерниев в костюме енота.. ))
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