Еноты перегрызли кабели «Матч ТВ»: ущерб более 700 тысяч рублей

В Геленджике еноты перегрызли телевизионные кабели передвижной станции «Матч ТВ».

Представители вещателя прибыли в Краснодарский край для трансляции соревнований по гольфу. Животные своими действиями едва не сорвали эфир.

«Возникли неожиданные проблемы: сотрудники заметили, что кто-то очень голодный перегрыз им сразу четыре кабеля. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов попросту перестали работать две камеры.

В итоге правда сотрудники успели поменять кабели до соревнований и на трансляцию это особо не повлияло. Канал начал собственное расследование – сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на организованную группировку местных енотов.

По словам техников, перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления», – сообщает Baza.

По информации Ивана Карпова, ущерб от енотов составил 706 тысяч рублей.