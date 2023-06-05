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    • Еноты перегрызли кабели «Матч ТВ»: ущерб более 700 тысяч рублей

    Еноты перегрызли кабели «Матч ТВ»: ущерб более 700 тысяч рублей

    В Геленджике еноты перегрызли телевизионные кабели передвижной станции «Матч ТВ».

    Представители вещателя прибыли в Краснодарский край для трансляции соревнований по гольфу. Животные своими действиями едва не сорвали эфир.

    «Возникли неожиданные проблемы: сотрудники заметили, что кто-то очень голодный перегрыз им сразу четыре кабеля. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов попросту перестали работать две камеры.

    В итоге правда сотрудники успели поменять кабели до соревнований и на трансляцию это особо не повлияло. Канал начал собственное расследование – сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на организованную группировку местных енотов.

    По словам техников, перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления», – сообщает Baza.

    По информации Ивана Карпова, ущерб от енотов составил 706 тысяч рублей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.06.2023 20:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 22 минуты назад

      Промес не входил в группировку? После истории с наркотиками может пергрызть что угодно, или перерезать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1072

      Krics > Дядя Серёжа 2 минуты назад

      Дядя Сережа ты дурак?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      odessakmv 2 часа назад

      щас Маша З. (та что из министерства по написанию жалоб и протестов) расскажет на брифинге, что все еноты - подготовлены на базах НАТО и напишет очередной гневный протест и нарисует пару красных линий

      0
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner 7 часов назад

      Нужно срочно созывать КДК по этому делу и ШТРАФОВАТЬ эту группировку енотов!..)))

      1
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      Рейтинг: +2239

      jek718875 9 часов назад

      Еноты хоть раз в жизни наелись до отвала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4584

      Эном айс 10 часов назад

      «Крошка Енот».
      Любимый мультфильм Ивана Карпова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7112

      Красногорск_Фан 10 часов назад

      То Еноты, то Бакланы )))) Спасибо, повеселили зверушки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1881

      Fialet 10 часов назад

      Комедия.

      0
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      Рейтинг: +1565

      balam 11 часов назад

      я думал бакланы предел.хер там

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      Рейтинг: +12540

      DeStar 11 часов назад

      так раз на трансу не повлияло это откуда такой ущерб?))
      купят кабели за 10к а почти 700 в карман?

      0
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      Рейтинг: +4803

      fakeid > DeStar 10 часов назад

      видел когда-нибудь эти кабели? я вот видел, и запросто поверю, что там ущерб на полляма запросто может быть, учитывая их длину. это тебе не пвс 2×1,5 ))

      1
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      Рейтинг: +12540

      DeStar > fakeid 10 часов назад

      ну вообще да, не видел)я думал их починят просто, а не новые купят например)

      0
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      Рейтинг: +4803

      fakeid > DeStar 10 часов назад

      короче, там надо как-то с енотов взыскивать, ущерб в крупном размере ведь. но подозреваемые скрылись и их вряд ли найдут.

      1
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      Рейтинг: +12540

      DeStar > fakeid 8 часов назад

      возьмут других, подкинут следы кабеля в пасть и сошьют дело, хана полосатым

      0
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      Рейтинг: +2456

      Maxi_7 11 часов назад

      Организованная группировка местных енотов...)))) Нужно было ещё добавить - преступная)) Боже, это гениально))) какой же пи***ец...)) такие тупые и нелепые отмазки только в России могут быть...) то бакланы крыши ломают, то еноты кабели грызут, то кошки в тапки ссут).
      В удивительной стране мы живём, однако)).

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      Рейтинг: +16

      Mr.Diplomat > Maxi_7 10 часов назад

      Забыли ещё про бобров, которые дороги портят)

      0
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      Рейтинг: +12710

      Вомбат > Maxi_7 10 часов назад

      Заметили-таки?

      0
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