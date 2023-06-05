Впервые в 125-летней истории чемпионата Италии лучшим бомбардиром сезона стал африканец

сейчас в самой Италии нет забивных напов постарел и закончил Квальярелла сдал позиции Иммобиле, а Беллотти умудрился за весь сезон не забить ни одного гола из молодых пока никого нет на горизонте и это сказывается на самой сборной Италии как никогда в серии А правят иностранцы и они не жалуются как наши вечно им не нравятся легионеры всё стараются всякими лимитами пресечь качество футбола ведь толко голы ценны в футболе а не демонстрациями парнухи и причиндалов как у нас это происходит
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился историческим достижением.
С 26 голами в 32 матчах он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2022/23.
Ранее за 125-летнюю историю турнира африканский футболист никогда не выигрывал «Золотую бутсу» чемпионата Италии.
- Осимхен в «Наполи» с 2020 года.
- Его купили у «Лилля» за 70 миллионов евро + бонусы.
- Неаполитанцы стали чемпионами впервые за 33 года.