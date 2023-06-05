Впервые в 125-летней истории чемпионата Италии лучшим бомбардиром сезона стал африканец

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился историческим достижением.

С 26 голами в 32 матчах он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2022/23.

Ранее за 125-летнюю историю турнира африканский футболист никогда не выигрывал «Золотую бутсу» чемпионата Италии.