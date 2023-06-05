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    • Впервые в 125-летней истории чемпионата Италии лучшим бомбардиром сезона стал африканец

    Впервые в 125-летней истории чемпионата Италии лучшим бомбардиром сезона стал африканец

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился историческим достижением.

    С 26 голами в 32 матчах он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2022/23.

    Ранее за 125-летнюю историю турнира африканский футболист никогда не выигрывал «Золотую бутсу» чемпионата Италии.

    • Осимхен в «Наполи» с 2020 года.
    • Его купили у «Лилля» за 70 миллионов евро + бонусы.
    • Неаполитанцы стали чемпионами впервые за 33 года.

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17646

      Garrincha58 8 часов назад

      сейчас в самой Италии нет забивных напов постарел и закончил Квальярелла сдал позиции Иммобиле, а Беллотти умудрился за весь сезон не забить ни одного гола из молодых пока никого нет на горизонте и это сказывается на самой сборной Италии как никогда в серии А правят иностранцы и они не жалуются как наши вечно им не нравятся легионеры всё стараются всякими лимитами пресечь качество футбола ведь толко голы ценны в футболе а не демонстрациями парнухи и причиндалов как у нас это происходит

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