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    Джикия сообщил, что ему может потребоваться операция

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о планах после завершения сезона. По словам футболиста, у него есть проблемы со здоровьем.

    – Какие планы на отпуск?

    – Заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последние матчи.

    – Что за проблемы?

    – Проблема с ногой, и есть проблема, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.

    – К первому сбору будете оптимально готовы?

    – Думаю, что да. Потому что есть месяц до начала сбора. Быстрее займусь здоровьем – быстрее восстановлюсь и быстрее начну готовиться к возобновлению чемпионата.

    – Отъезд в теплые страны не планируется?

    – Точно не знаю. Все будет зависеть от масштаба реабилитации.

    – Не могу не спросить про красную карточку.

    – Это было вчера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14028

      R_a_i_n 51 минуту назад

      Схуднуть Жоре тоже надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5648

      neim 6 часов назад

      Ушивание языка наверное. Слишком болтлив и не выдержан стал "джигит".

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14658

      playsh 9 часов назад

      Джи,отдыхай и лечись,вся зима впереди,но ногу сохрани.

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