Джикия сообщил, что ему может потребоваться операция

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о планах после завершения сезона. По словам футболиста, у него есть проблемы со здоровьем.
– Какие планы на отпуск?
– Заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последние матчи.
– Что за проблемы?
– Проблема с ногой, и есть проблема, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.
– К первому сбору будете оптимально готовы?
– Думаю, что да. Потому что есть месяц до начала сбора. Быстрее займусь здоровьем – быстрее восстановлюсь и быстрее начну готовиться к возобновлению чемпионата.
– Отъезд в теплые страны не планируется?
– Точно не знаю. Все будет зависеть от масштаба реабилитации.
– Не могу не спросить про красную карточку.
– Это было вчера.
Источник: «Спорт-Экспресс»