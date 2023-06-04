Джикия сообщил, что ему может потребоваться операция

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о планах после завершения сезона. По словам футболиста, у него есть проблемы со здоровьем.

– Какие планы на отпуск?

– Заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последние матчи.

– Что за проблемы?

– Проблема с ногой, и есть проблема, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.

– К первому сбору будете оптимально готовы?

– Думаю, что да. Потому что есть месяц до начала сбора. Быстрее займусь здоровьем – быстрее восстановлюсь и быстрее начну готовиться к возобновлению чемпионата.

– Отъезд в теплые страны не планируется?

– Точно не знаю. Все будет зависеть от масштаба реабилитации.

– Не могу не спросить про красную карточку.

– Это было вчера.