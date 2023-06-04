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    «Реал» хочет подписать двух звезд АПЛ

    Гарри Кейн и Кай Хаверц могут перейти этим летом в «Реал».

    Мадридский клуб хочет подписать обоих футболистов. Кейн – кандидатура Карло Анчелотти, Хаверц – Флорентино Переса.

    • Рыночная цена Кейна – 90 млн евро.
    • Хаверц оценивается в 60 миллионов.

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    Источник: AS

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    04.06.2023 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12538

      DeStar 11 часов назад

      конечно сейчас реалу вообще хоть какие игроки не помешают в атаку
      но хз , выбор странный что одного что второго
      хаверц вообще не понятно для кого чего, или белингема реал летом не берет? а то с ним ПЗ и так хватает, вальверде,чуамени, камавинга, себальос и кроос с модричем еще играют, зачем хаверц из которого нападающий чуть лучше чем я? он полузащитник
      а кейн если не заиграет в первом же сезоне - в 2024 летом будет стоить 10 лямов, как предпенсионер -вложение рисковое
      лучше осимхена и какого хоселу как и хотели, 2 напада, и осимхен куда моложе. если что и продать можно будет
      а слить 150 лямов ( почти стоимость мбаппе +/-) за этих.. хз бред

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