«Реал» хочет подписать двух звезд АПЛ

конечно сейчас реалу вообще хоть какие игроки не помешают в атаку
но хз , выбор странный что одного что второго
хаверц вообще не понятно для кого чего, или белингема реал летом не берет? а то с ним ПЗ и так хватает, вальверде,чуамени, камавинга, себальос и кроос с модричем еще играют, зачем хаверц из которого нападающий чуть лучше чем я? он полузащитник
а кейн если не заиграет в первом же сезоне - в 2024 летом будет стоить 10 лямов, как предпенсионер -вложение рисковое
лучше осимхена и какого хоселу как и хотели, 2 напада, и осимхен куда моложе. если что и продать можно будет
а слить 150 лямов ( почти стоимость мбаппе +/-) за этих.. хз бред
Гарри Кейн и Кай Хаверц могут перейти этим летом в «Реал».
Мадридский клуб хочет подписать обоих футболистов. Кейн – кандидатура Карло Анчелотти, Хаверц – Флорентино Переса.
- Рыночная цена Кейна – 90 млн евро.
- Хаверц оценивается в 60 миллионов.