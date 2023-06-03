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    • Агент Малкома и Клаудиньо: «Ко мне обращаются клубы из топ-5 лиг Европы»

    Агент Малкома и Клаудиньо: «Ко мне обращаются клубы из топ-5 лиг Европы»

    Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо, рассказал, что на игроков «Зенита» претендуют европейские клубы.

    «К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», – сообщил агент.

    • 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства обоим бразильским легионерам.
    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2023 16:45
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +17636

      Garrincha58 5 часов назад

      без них Зенит превратится в команду равную Факелу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Чистый пиар агентишки поднять зарплату своим клиентам. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +645

      Baggio1986 7 часов назад

      Да валите уже "русские"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      RedMaksim97 7 часов назад

      Надо уезжать

      0
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