Агент Малкома и Клаудиньо: «Ко мне обращаются клубы из топ-5 лиг Европы»

Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо, рассказал, что на игроков «Зенита» претендуют европейские клубы.

«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», – сообщил агент.