Агент Малкома и Клаудиньо: «Ко мне обращаются клубы из топ-5 лиг Европы»

Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома и Клаудиньо, рассказал, что на игроков «Зенита» претендуют европейские клубы.
«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», – сообщил агент.
- 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства обоим бразильским легионерам.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
Источник: «Спорт-Экспресс»