«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Кейна

значит не перейдет в Реал ,Кейн)))
«Реал» сделал Гарри Кейна приоритетным вариантом усиления позиции центрального форварда.
Ожидается, что «Тоттенхэм» потребует за игрока около 100 миллионов евро.
Сам 29-летний англичанин предпочитает перейти в «Реал», чем в «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
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