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    «Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Кейна

    «Реал» сделал Гарри Кейна приоритетным вариантом усиления позиции центрального форварда.

    Ожидается, что «Тоттенхэм» потребует за игрока около 100 миллионов евро.

    Сам 29-летний англичанин предпочитает перейти в «Реал», чем в «Манчестер Юнайтед».

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

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    Источник: Marca

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    03.06.2023 16:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1034

      г.Онега 5 часов назад

      значит не перейдет в Реал ,Кейн)))

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      Рейтинг: +158

      russkiisergei 5 часов назад

      дак назвал или только потребует?

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      Рейтинг: +1039

      zagrizlik 5 часов назад

      Мало того, что возрастной...так ещё и год по контракту остался. Леви вообще больной. Просто бесплатно уйдет след. летом.

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      Рейтинг: +226

      JIEGEHDA 7 часов назад

      45 м за Леву . Да Лева конечно по возрасту хуже . Но не по игре . И тот и этот 2 года и всё. Больше? Ну ок . 100 лямов .как никак . Через 2 года он будет хорошим игроком но не уровня Реала где надо будет каждую неделю 3 матча проводить . Он в Тоттенхэме через раз на два матчи норм проводит

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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 7 часов назад

      100 млн за сакса, который через 2 сезона пенсионер это тупизм

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