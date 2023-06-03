«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Кейна

«Реал» сделал Гарри Кейна приоритетным вариантом усиления позиции центрального форварда.

Ожидается, что «Тоттенхэм» потребует за игрока около 100 миллионов евро.

Сам 29-летний англичанин предпочитает перейти в «Реал», чем в «Манчестер Юнайтед».