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    Кейн сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, где хочет продолжить карьеру форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    Интерес к 29-летнему англичанину проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Как пишет Madrid Zone со ссылкой на Relevo, футболист предпочитает уехать в Испанию.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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    Источник: Madrid Zone

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    03.06.2023 12:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Казах999 7 часов назад

      Реал не привыкать выкилывать деньги на ветер. Кейну 30 лет, он никогда не играл за пределами Англии,никогда не играл в большом клубе (при всем что сб Англии,что Тоттенхэм это середняки),никогда ничего не выигрывал,нет менталитета победителя - минус Реалу. А для Кейна ... если согласен выиграть трофей, не будучи основным в Реале, то переход в Реал для него шаг вперед. А так МЮ более предпочтительней. Авось придет хороший топ тренер и он выиграет хотя КА, если повезет АПЛ. Желаю удачи Кейну. Лично по моему мнению хороший игрок но игрок одной лиги апл, в другой лиге затеряется, надо было 3-4 года переходит в Реал.

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      Рейтинг: +12535

      DeStar 8 часов назад

      не надо... слишком дорогой а потенциала не много

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      Рейтинг: +1472

      Sedoi_Goblin > DeStar 7 часов назад

      Согласен. Да и возраст не на перспективу. Возможно типа позицию прикрыть.

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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyugqwe 10 часов назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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