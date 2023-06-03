Кейн сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Реал не привыкать выкилывать деньги на ветер. Кейну 30 лет, он никогда не играл за пределами Англии,никогда не играл в большом клубе (при всем что сб Англии,что Тоттенхэм это середняки),никогда ничего не выигрывал,нет менталитета победителя - минус Реалу. А для Кейна ... если согласен выиграть трофей, не будучи основным в Реале, то переход в Реал для него шаг вперед. А так МЮ более предпочтительней. Авось придет хороший топ тренер и он выиграет хотя КА, если повезет АПЛ. Желаю удачи Кейну. Лично по моему мнению хороший игрок но игрок одной лиги апл, в другой лиге затеряется, надо было 3-4 года переходит в Реал.
Стало известно, где хочет продолжить карьеру форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Интерес к 29-летнему англичанину проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Как пишет Madrid Zone со ссылкой на Relevo, футболист предпочитает уехать в Испанию.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.