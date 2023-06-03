Кейн сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, где хочет продолжить карьеру форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Интерес к 29-летнему англичанину проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Madrid Zone со ссылкой на Relevo, футболист предпочитает уехать в Испанию.