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    Семин объяснил, в чем уникальность Дзюбы

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «изюминку» форварда Артема Дзюбы.

    «В чем уникальность Дзюбы? У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде.

    Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу лигу и радует болельщиков своей игрой», – сказал Семин.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.06.2023 15:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +569

      KPCC-SPB 4 часа назад

      дзюба свою изюминку всем уже давно показал в памятном видосе

      0
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      Рейтинг: +18503

      paracetamol 6 часов назад

      Уникальность Дзюбы в том, что в Зените его играть научили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20144

      Cleaner > paracetamol 6 часов назад

      Чтобы попасть в Зенит, УЖЕ нужно уметь ХОРОШО играть в футбол. Зенит никого ничему НЕ УЧИТ! Зенит, пользуясь неограниченным доступом к бюджету России, тупо скупает тех, кто УЖЕ УМЕЕТ хорошо играть в футбол!...(((

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      Рейтинг: +10

      yuthgfuty 8 часов назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей
      советую сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Сам там беру прогнозы уже с 2015 года так что все проверенно, НЕ ОБМАН!

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