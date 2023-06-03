Семин объяснил, в чем уникальность Дзюбы

дзюба свою изюминку всем уже давно показал в памятном видосе
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «изюминку» форварда Артема Дзюбы.
«В чем уникальность Дзюбы? У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде.
Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу лигу и радует болельщиков своей игрой», – сказал Семин.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».