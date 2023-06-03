Семин объяснил, в чем уникальность Дзюбы

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «изюминку» форварда Артема Дзюбы.

«В чем уникальность Дзюбы? У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде.

Хорошо, что Дзюба вернулся в нашу лигу и радует болельщиков своей игрой», – сказал Семин.