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    Рамос попрощался с «ПСЖ»

    Центральный защитник Серхио Рамос высказался о своем уходе из «ПСЖ».

    Испанец опубликовал прощальное письмо в соцсетях.

    «Это особенный день. Я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ».

    Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.

    Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя.

    Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний футболист.

    • Рамос провел за «ПСЖ» 57 матчей, забил 5 голов.
    • С командой он дважды взял Лигу 1.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Серхио Рамоса

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    03.06.2023 11:55
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