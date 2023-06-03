Рамос попрощался с «ПСЖ»

Центральный защитник Серхио Рамос высказался о своем уходе из «ПСЖ».

Испанец опубликовал прощальное письмо в соцсетях.

«Это особенный день. Я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ».

Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.

Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя.

Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний футболист.