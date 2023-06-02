Джикия процитировал лучший совет, который ему давали в жизни

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о лучшем совете в своей жизни.

– Лучший совет, который тебе когда‑либо давали?

– Один человек мне сказал, чтобы я научился говорить людям «нет». Мне это очень запомнилось – и очень помогает.

– Ты на тот момент уже был известным футболистом?

– Скажу точно – это было шесть лет назад. А каким футболистом я тогда был – решите сами.