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    • Джикия процитировал лучший совет, который ему давали в жизни

    Джикия процитировал лучший совет, который ему давали в жизни

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о лучшем совете в своей жизни.

    – Лучший совет, который тебе когда‑либо давали?

    – Один человек мне сказал, чтобы я научился говорить людям «нет». Мне это очень запомнилось – и очень помогает.

    – Ты на тот момент уже был известным футболистом?

    – Скажу точно – это было шесть лет назад. А каким футболистом я тогда был – решите сами.

    • Игрок в «Спартаке» с 2017 года, когда перешел из «Амкара».
    • Со «Спартаком» Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2023 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2649

      serglider 21 час назад

      Лучший совет для Джикии? Бросай футбол, иди торговать урюком на рынок!)))

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