Джикия процитировал лучший совет, который ему давали в жизни

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о лучшем совете в своей жизни.
– Лучший совет, который тебе когда‑либо давали?
– Один человек мне сказал, чтобы я научился говорить людям «нет». Мне это очень запомнилось – и очень помогает.
– Ты на тот момент уже был известным футболистом?
– Скажу точно – это было шесть лет назад. А каким футболистом я тогда был – решите сами.
- Игрок в «Спартаке» с 2017 года, когда перешел из «Амкара».
- Со «Спартаком» Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка.
Источник: «Матч ТВ»